Audio-Technica et son édition Limitée Ice Blue

La marque Audio-Technica présente l’ATH-M50xIB, casque professionnel de monitoring, et le casque sans-fil ATH-M50xBT2IB. Avec ses transducteurs à large ouverture, ses oreillettes à isolation phonique et sa construction robuste, L’ATH-M50xIB est destiné aux plus exigeants des professionnels audio. Le casque ATH-M50xBT2 utilise quant à lui la technologie Bluetooth et propose le même son de qualité studio dans une solution sans-fil. Le casque M50xBT2 a une autonomie de fonctionnement de 50 heures avec une seule charge. L’utilisateur peut télécharger une option pour paramétrer les réglages d’EQ du casque grâce à l’app Audio-Technica Connect.