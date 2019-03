AUDIO-TECHNICA ÉTEND SA GAMME DE MICROS D’INSTALLATION

Conçue et fabriquée au Japon, la gamme modulaire ES, pour Engineered Sound, permet d’associer quatre capsules différentes (cardioïde, hypercardioïde, omnidirectionnelle et canon MicroLine) au corps de microphone ES925, à six tailles de col-de-cygne (6, 12, 15, 18, 21 et 24”) et quatre supports d’alimentation.

Cela nous donne au total près de 100 configurations capsule/longueur/support. L’ensemble de ces assemblages, de 15 à 61 cm de longueur, bénéficie d’une double articulation qui s’adapte à toutes les contraintes de positionnement avec précision. ■