AUDIO-TECHNICA ÉTEND SES CAPACITÉS HF

Audio-Technica ajoute deux accessoires HF pour accompagner les Série 3000 et Série 5000 : l’ATW-DA49a est un distributeur d’antenne à gain unitaire actif et bande large (470-990 MHz) permettant de distribuer le signal provenant d’une paire d’antennes vers quatre récepteurs. Il fournit sur chaque port d’antenne une alimentation de 250 mA à 12 V pour alimenter des composants, comme la nouvelle antenne large bande pour murs et plafonds ATW-A410P. Cette dernière affiche un design élégant pour une installation discrète ainsi que quatre niveaux de sortie différents pour compenser les pertes dues à l’utilisation de longs câbles. L’ATW-DA49a et l’ATW-A410P peuvent être également utilisés avec les systèmes sans fil de la série 2000 ou l’AT One. ■