Audio-Technica France organise des séminaires et des formations en ligne

Tout au long du mois d’avril 2020, Audio-Technica France propose des séminaires et des formations en ligne, en français, autour des solutions Audio-Technica mais également autour des marques distribuées (Audient et RME).

Au menu :

8 avril – 10h à 11h :

Système de conférence Audio-Technica ATUC-50 et ATUC-50IR

(inscription obligatoire – Cliquez ici)

9 avril – 11h à 12h :

Formation RME TotalMix FX en Live sur Youtube – Cliquez ici

10 avril – 10h à 11h :

Mélangeur automatique numérique Audio-Technica ATM0604

(inscription obligatoire – Cliquez ici)

15 avril – 10h à 11h :

(inscription obligatoire – Cliquez ici)

16 avril – 11h à 12h :

Audient, la gamme et les logiciels iD Mixer et Two Notes Torpedo Remote en Live sur Youtube – Cliquez ici

17 avril – 10h à 11h :

(inscription obligatoire – Cliquez ici)

Ce programme sera mis à jour régulièrement.

Ces séminaires et ces formations sont animées par David Perinet, Responsable Marché Installation et Conférence et Bertrand Allaume, Responsable Marché Audio Pro. ■