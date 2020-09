AUDIO-TECHNICA MET À JOUR WIRELESS MANAGER

Cette application macOS/Windows permet d’intervenir à distance sur les systèmes HF Audio-Technica compatibles pour configurer, contrôler, monitorer, faire des analyses spectrales et créer des plans de fréquences. Pour les utilisateurs détenteurs du logiciel, ce dernier sera automatiquement mis à jour. Les fonctionnalités de la version 1.1.1 com-prennent de nombreuses améliorations. Lorsqu’il est utilisé avec les systèmes sans fil Audio-Technica de la série 5000 et de la série 3000 avec contrôle et surveillance du réseau, il peut coordonner et contrôler les systèmes connectés. Il peut aussi s’interfacer avec les chargeurs en réseau de la série 3000 et les surveiller. ■

La mise à jour est disponible ici : https://eu.audio-technica.com/resources/Wireless_ManagerV1.1.1.zip