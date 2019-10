AUDIO-TECHNICA MICROSET

Les mises à jour des microphones serre-tête MicroSet BP892x, BP893x et BP894x ont été présentées à l’IBC. Les principales améliorations sont le câble détachable et un tour d’oreille qui s’adapte mieux pour plus de confort et de sécurité. Les modèles sont disponibles en beige et en noir et proposent plusieurs variétés de terminaisons, en filaire ou en version HF, pour les systèmes sans fil Audio-Technica et ceux des autres fabricants. ■