AUDIO-TECHNICA : PLATINE AT-LP120USB

Le moteur à entraînement direct d’un couple de 1 kgf.cm assure la rotation, associée à une distorsion réduite du contrôle anti-skating dynamique du bras de lecture. La platine lit tous types de disques et dispose de trois vitesses de rotation sélectionnables, d’un curseur de variation de vitesse, d’un préamplificateur intégré avec une sortie phono/ligne commutable, d’une lumière amovible pour faciliter l’enregistrement dans des environnements sombres, d’un plateau à repères stroboscopique en alu pour contrôler la vitesse de rotation et d’une sortie USB pour numériser des disques via Audacity. Elle est aussi dotée de la cellule AT-VM95E, dernière version de l’AT-95E, montée sur un porte-cellule AT-HS6. ■