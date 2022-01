Audio-Technica Série 3000

Ce système sans fil numérique fonctionne en 24 bits/48 kHz, utilise une largeur de bande de 60 MHz, offre une dynamique de 120 dB, des sorties audio analogiques symétriques avec une latence de 2,5 ms, et est compatible Dante. Une paire d’antennes peut alimenter en cascade jusqu’à cinq récepteurs doubles. Le logiciel Wireless Manager permet le controle du système et côté réseau, la série se contrôle via IP. Une clé de chiffrement permet une intercommunication ciblée des équipements et un cryptage protège les signaux audio. L’émetteur main est doté d’un filetage standard pour l’utilisation de capsules compatibles. L’émetteur de poche est équipé d’un connecteur verrouillable quatre broches et dispose d’un filtre passe-haut 80 Hz, 120 Hz ou 160 Hz. ■