AUDIO-TECHNICA Série 5000

Nous l’attendions de pied ferme, la voilà tout juste sortie du carton : la nouvelle série 5000 impose le respect. Et le constructeur japonais n’a pas fait les choses à moitié. On retrouve toutes les fonctions et la qualité qui situent ces machines en première division des liaisons HF analogiques. Utilisateurs professionnels et exigeants, SONO Mag explore pour vous les particularités de cette séduisante série.