Un système pro qui porte bien son nom

Audio-Technica présente une nouvelle version de son System10 PRO qui profite des dernières technologies de transmission numérique à 2,4 GHz. Grâce à l’association de cinq récepteurs quad, le système peut assurer jusqu’à 20 liaisons simultanées. Avec ses fonctionnalités professionnelles et son utilisation simplifiée, cette machine est un outil surprenant que nous allons explorer.

PREMIER COUP D’ŒIL

Le système se compose d’un récepteur quatre canaux au format demi-rack et de quatre modèles d’émetteurs que l’on détaille dans quelques lignes. La base de réception est équipée d’un slot qui reçoit le module RF disposant des quatre antennes de communication 2,4 GHz. Le constructeur conseille une inclinaison de 30 degrés (deux vers la gauche et deux vers la droite). Ensuite, l’écran LCD est l’interface unique de paramétrage de l’ensemble des éléments. Le bouton poussoir et rotatif permet de naviguer dans le menu des fonctions réseaux, RF, nom de la machine et le mixage de sortie. Un petit bouton dans l’angle droit donne l’accès aux réglages canal par canal des émetteurs attribués.

On navigue dans ce nouveau menu avec le même bouton rotatif que précédemment. On a alors accès à tous les paramètres audio des micros. Contrairement aux systèmes qui utilisent la bande de fréquence UHF, ici, la fonction scan a disparu pour l’utilisateur. À l’arrière, outre l’alimentation par transformateur externe, on retrouve les quatre sorties audio XLR, un port de communication réseau, un port RJ45 pour mettre à distance le module RF et deux ports RJ11 pour relier jusqu’à cinq récepteurs quad.

Le micro main est entièrement noir, grille y compris. Celle-ci est démontable pour le nettoyage mais la capsule dynamique ne peut pas être remplacée par une autre. Au centre du micro, l’écran LCD indique l’identification de l’émetteur sous la forme d’une lettre et d’un chiffre (c’est pareil pour les socles et le boîtier de poche). Dans le test, on a choisi A1, A2, A3 et A4. Le bouton Mute est bien accessible et pratique. Il s’active facilement avec le pouce. La petite LED juste au-dessus s’allume en vert lorsque le switch est vers le haut, indiquant que l’audio est transmis. Le bouton Power est discret, peut-être un peu trop. Il est situé sur le dessous du micro. Les batteries sont accessibles en dévissant traditionnellement la partie basse.

Le boîtier ceinture est capable de recevoir un micro-cravate, un serre-tête ou un instrument. L’allumage se fait sur le côté droit grâce au petit bouton Power en appuyant deux secondes. Au-dessus, le connecteur audio quatre broches propre à la marque japonaise s’occupe de fournir une alimentation 10 V sur la broche 4 pour les micros statiques. Juste à côté, le switch Mute est là aussi particulièrement bien pensé, il accroche bien avec le bout du doigt. Ce boîtier en plastique semble toutefois un peu fragile, à utiliser avec soin. Par contre, il a l’avantage d’être compact et léger. Toute la face avant s’ouvre d’un seul bloc afin d’accéder aux emplacements des batteries.

À propos des deux modèles d’émetteurs de table, par rapport à la version 10 PRO, l’amélioration du design des socles est notoire. Ils sont plus discrets, semblent plus robustes et se chargent avec le port USB-C. Le socle ATW-T1407 est muni d’une embase XLR femelle pour recevoir un micro col de cygne tandis que le socle ATW-T1407 dispose d’un micro statique intégré cardioïde. Ces deux appareils ont en commun leur fonctionnement. L’écran LCD est situé sur le dessous à côté du bouton Power. Il affiche d’ailleurs les mêmes informations que les autres émetteurs.

Sur le dessus, une LED indique si l’appareil est allumé, elle clignote pendant la connexion avec la base. Un bouton lumineux tactile permet d’ouvrir ou de couper le micro. L’option Touch To Talk (appui pour parler), permet d’ouvrir le micro seulement lorsque le doigt est positionné sur le bouton. On apprécie cette fonction qui fera la différence sur le terrain car un micro ne doit pas être ouvert si personne ne parle dedans.