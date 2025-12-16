Le fabricant belge a élargi sa gamme de produits destinés aux tournées et aux installations avec deux caissons de basses, conçus pour être utilisés dans des systèmes empilés au sol et compatibles avec les systèmes line array ELIZ 210 et à courbure constante ARRoCC 210 de la société. Le 118SG passif est une variante de la série existante de subwoofers 118S à 18’’. Le 118SGa est équipé d’un amplificateur Audiofocus A4M SCiO intégré, qui permet de le surveiller et de le contrôler à distance via l’application web SCiO de la société. Les 118SG et 118SGa bénéficient de la technologie à double bobine mobile Tetracoil. La réponse en fréquence va de 30 Hz à 80 Hz et le niveau de pression acoustique maximal est de 135 dB.