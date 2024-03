Audiofocus ARRoCC, à courbure constante

Conçu comme une solution complète de sonorisation pour les renforcements sonores de moyenne portée, le système ARRoCC comprend l’enceinte à large couverture CC210W et sa jumelle à couverture étroite, la CC210N, ainsi que le caisson de basse compact 118S de grande puissance. CC210W et CC210N intègrent une paire de transducteurs LF 10» avec double bobine mobile. Un moteur de compression HF de 4» à diaphragme en titane permet d’utiliser un point de recouvrement plus bas, ce qui se traduit par une meilleure dispersion et un meilleur contrôle des basses fréquences. Les deux enceintes atteignent un niveau de pression acoustique maximal de 135 dB et une réponse en fréquence de 55 Hz à 19 kHz.