Cette série de line array compacts et polyvalents est destinée aux sociétés de location, aux salles de spectacles et aux lieux de culte. Eliz 210 utilise deux transducteurs LF de 10’’. La conception LF est complétée par un haut-parleur de compression HF de nouvelle génération de 4’’ à membrane en titane. La dispersion de 90° x 8° de chaque enceinte Eliz 210 peut être ajustée à 70° à l’aide du système M-Flexion de bouchons de pavillon en ABS magnétisé imprimés en 3D. Ces bouchons peuvent être insérés et retirés sans outils, ce qui permet d’adapter rapidement le même système Eliz aux exigences de couverture de différents espaces ou de gérer les réflexions sur les surfaces dures.