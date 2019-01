AUDIOPOLE – CLEARONE CONVERGE HUDDLE

La matrice Converge Huddle permet de connecter avec un seul câble USB un ordinateur aux équipements audio et vidéo d’une salle de réunion. Pour l’audio, elle intègre trois entrées micro (avec AEC), une entrée ligne (sans AEC), deux sorties ligne-ampli 2 x 10 W/8. Pour la partie vidéo, on a une sortie HDMI pour écran et un connecteur USB 3.0 pour caméra. Un connecteur USB permet de se raccorder à un ordinateur plus un jack 3,5” pour tablette ou smartphone. Alimentation PoE sur RJ-45. ■