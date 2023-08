Audiopole distribue AxelTech

Crée en 1996 à Bologne en Italie, la société AxelTech s’est démarquée en quelques années avec ses produits destinés à la radio. La gamme s’étend des consoles de mixage numériques aux processeurs d’antenne en passant par tous les périphériques nécessaires à un studio de radio. Les produits sont distribués dans plus de 120 pays et aujourd’hui la marque rejoint le catalogue Audiopole, distributeur exclusif pour la France.

La dernière console numérique Oxygen 3000 Plus est proposée en version de 8 à 16 faders avec full process par voie, entrées/sorties analogiques, numériques, Dante et même streaming. Toutes les consoles de la gamme disposent d’une sortie HDMI pour visualisation sur écran, d’un serveur Web pour configuration par navigateur internet et sont livrées avec le programme Oxygen Remoter permettant un contrôle complet à distance.

« Nous sommes particulièrement fier de proposer dans le catalogue Audiopole cette nouvelle marque pour étendre notre offre dans le domaine de la radio. Dans cette gamme de prix très abordable, l’offre n’est pas très grande et grâce à ces performances et à un rapport qualité/prix inégalé, AxelTech va vite s’imposer comme leader » confie Jean-Luc Mazzucco, Directeur adjoint de la division Broadcast d’Audiopole.