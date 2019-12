AUDIOPOLE DISTRIBUE FERROFISH POUR LA FRANCE

La marque propose le A32 Dante, un convertisseur/routeur analogique-Madi-Dante/AES67. Avec quatre afficheurs HD TFT qui présentent, au choix, bargraphs, grille XY ou état des entrées/sorties numériques. Son routeur intégré convertit les formats analogiques, Madi, Adat et Dante/AES67. Le niveau réglable des entrées et sorties analogiques permet de créer sept mixages stéréo à partir des entrées ou sorties. La gamme Pulse est très similaire à la gamme A32 mais avec 16 canaux analogiques en entrées/sorties et deux afficheurs en façade. Comme pour le A32, les produits Pulse existent avec ou sans ports Dante. Pour finir, La gamme Verto propose, dans un format demi-rack, des convertisseurs Adat (32 ou 64 canaux)/DANTE et un convertisseur Madi (optique et coax.)/ Dante (Verto MX). Les appareils sont contrôlés par le réseau Dante, mais également par Midi ou Midi-over-Madi. ■