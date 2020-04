AUDIOPRO DIFFUSION DEVIENT AVÉO

Créée en 1999 à Auxerre (Yonne), Audiopro Diff usion s’est vite développée grâce à des investissements importants et diversifi és, lui permettant de répondre à des prestations d’envergure pour le son, la lumière, la vidéo, la structure et l’équipement scénique. L’agence de Troyes a vu le jour début 2018 afi n d’apporter cette off re globale et unique dans l’Aube. C’est dans cette démarche qu’un changement de nom et de visuel se sont imposés, avec le rachat en ce début d’année des sociétés Loc’En Scène (M ontluçon) et AC Tech (Auxerre), ainsi que de l’association avec Highlight Movies (production vidéo à Troyes), créant un pôle de compétences « Events & Motion » dans la région, pour le spectacle et l’événementiel. ■