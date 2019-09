Jean-Sébastien Gut, loueur prestataire, et Nicolas Fournier, ingénieur son free lance travaillaient en co et sous-traitance sur certains dossiers. Nicolas Fournier :

« Je faisais depuis longtemps appel à AudioPro Diffusion pour du complément en son, lumière ou structure, une offre globale qui faisait cruellement défaut sur Troyes. Je suis un enfant du pays et j’ai imaginé profiter de mon réseau et de ma connaissance du marché local pour y développer l’activité d’AudioPro Diffusion. J’ai soumis à Jean-Sébastien l’idée de m’embaucher et de me confier la direction d’une agence implantée dans l’Aube. Un projet entériné avec l’ouverture d’une agence troyenne au printemps 2018.

AudioPro Diffusion Troyes est hébergé au sein de l’hôtel d’entreprises Le Phare, sur le parc du Grand Troyes, à Sainte-Savine (200 m2). Un choix stratégique en matière de fonctionnalité et d’accessibilité. Ces locaux sont loués par Troyes Champagne Métropole, une communauté d’agglomération de l’Aube créée le 1er janvier 2017 (81 communes). A l’image d’une pépinière, l’hôtel d’entreprises nous permet de bénéficier d’une synergie avec l’ensemble des occupants grâce à des activités connexes à l’univers du spectacle et de l’événementiel. Les conditions d’accueil des nouvelles sociétés prévoient un hébergement pendant trois exercices comptables, période au-delà de laquelle nous comptons acquérir nos propres locaux. »

AUXERRE ET TROYES NE FONT QU’UN

AudioPro Diffusion emploie sur les deux sites un effectif de cinq salariés et une quinzaine d’intermittents du spectacle. Jean-Sébastien Gut, le gérant, apporte une réelle expertise pour tout ce qui se rapporte à la structure scénique. L’équipe recense un chef de projet pour l’installation pérenne, un responsable de bureau d’études, un régisseur de dépôt pour la logistique et Nicolas Fournier : « Les 200 m2 du dépôt servent à stocker un kit standard son, lumière et structure. Le complément nécessaire pour satisfaire les fiches techniques de projets plus importants est acheminé au cas par cas depuis Auxerre, à seulement une heure de route. Auxerre et Troyes travaillent sur des marchés comparables mais le siège historique de l’entreprise reste encore leader en matière de volume d’affaires grâce à ses vingt années d’expérience. »