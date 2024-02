Augmentation du plafond de la Sécurité sociale 2024

Le plafond de la Sécurité sociale correspond au montant maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de certaines des cotisations salariales et patronales. Mais il sert aussi de montant de référence dans le calcul de l’assiette de certaines contributions et droits sociaux telles que les indemnités journalières pour maladie, les pensions de retraite du régime général… Il est revalorisé chaque année, la hausse pour 2024 s’établissant à 5,4 % par rapport à 2023. Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, le montant du plafond annuel est fixé à 46 368 € contre 43 992 € en 2023, et celui du plafond mensuel à 3 864 € contre 3 666 € l’an passé. Les valeurs des plafonds trimestriel, hebdomadaire, journalier et horaire s’établissent respectivement à 11,592 €, 892 €, 213 € et 29 €.