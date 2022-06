Augmentation du Smic

En raison de la hausse de l’inflation, de 1,4 % sur un mois et de 4,5 % sur un an au mois de mars 2022, pour la seconde fois cette année, le Smic a été augmenté. Lorsque l’élévation de l’indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac), est supérieure à 2 %, le niveau du Smic est réévalué automatiquement. Cet indice ayant augmenté de 2,65 % entre novembre 2021 et mars 2022, le Smic a donc été revalorisé au 1er mai 2022 conformément au Code du travail, à hauteur de 2,65 %, passant ainsi de 1 603,12 € à 1 645,58 € brut mensuel, soit de 1 269 € à 1 302,64 € net. ■