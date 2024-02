Austrian Audio et Guns N’ Roses

Lors de la tournée mondiale 2023 du groupe Guns N’ Roses, l’ingénieur du son Dave Natale a utilisé des microphones Austrian Audio OC18 en overhead et des CC8 sur la charleston, la cymbale ride et la cloche de la batterie de Frank Ferrer. Richard Fortus, le guitariste du groupe, a lui aussi aimé l’OC18 : « J’ai été tellement impressionné par le son de l’OC18 sur mes amplis Magnatone en live que j’ai dû les essayer également dans mon studio. Je suis époustouflé par les détails et la chaleur. » Dave Natale a également utilisé des micros Austrian Audio pour deux des dernières tournées des Rolling Stones.