Austrian Audio Hi-X60

Ce casque fermé circum-aural est adapté à une utilisation dans des environnements bruyants. Il fonctionne avec des sources telles qu’amplificateurs de casque, convertisseurs AN, interfaces de studio, mélangeurs analogiques, lecteurs mobiles ou ordinateurs portables. Son impédance de 25 ohms promet une puissance appropriée et une réserve suffisante de dynamique. Le rembourrage en mousse à mémoire de forme de l’arceau a une découpe adaptée au contour de tête, sa conception est pliable et les composants porteurs sont en métal. Des câbles de 1,2 m et 3 m sont fournis et possèdent un mécanisme de verrouillage. Le casque est doté d’une prise jack stéréo standard de 3,5 mm plaquée or et d’un adaptateur à visser de 3,5 mm à 6,35 mm stéréo. ■