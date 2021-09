AUSTRIAN AUDIO HI-X65

Ce casque dédié au mixage et au mastering est construit autour d’un transducteur à architecture ouverte. De conception et fabrication autrichiennes, il est doté de la technologie « High Excursion », qui promet une réponse en fréquence linéaire et précise, de charnières et d’un arceau en métal, pour plus de durabilité et de stabilité, de coussinets en mousse à mémoire de forme souple et d’une ventilation pour parer aux éventuelles longues durées d’écoute. Le câble, détachable, peut être remplacé (deux câbles inclus, 3 et 1,2 m), ainsi que les coussinets d’oreilles et le coussinet d’arc, ce qui garantit une utilisation hygiénique et favorise sa durée de vie. Le Hi-X65 est pliable, pour un rangement facile. ■