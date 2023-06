AUSTRIAN AUDIO OC16

Un micro sans compromis

Dans la gamme des micros statiques à la large membrane, la firme viennoise propose trois modèles : l’OC818, l’OC18 et l’OC16. Ce dernier, au prix tout à fait raisonnable et ayant une certaine élégance, a piqué notre curiosité. On pourrait lui trouver des airs de famille avec une autre grande marque autrichienne de micros. Mais Austrian Audio a développé sa propre identité et propose des produits qui sont à même de séduire les plus exigeants.

Une protection chic et pratique

La qualité et le souci du détail sont là ! Le message semble clair, Austrian Audio affiche sa volonté de rivaliser avec les ténors historiques de la discipline.

Première chose que l’on remarque, la qualité de la mallette semi-rigide. Recouverte de toile, avec sur le dessus le logo de la marque en relief. Une poignée textile est également cousue sur la mallette. Son ouverture se fait à l’aide d’une fermeture éclair composée de deux curseurs. Le souci du détail va jusqu’à équiper ces curseurs de tirettes en forme de caoutchoucs ronds au logo de la marque en relief. Au-delà du détail esthétique, cela permet d’avoir une meilleure préhension du système d’ouverture.

Agréable au toucher et élégant, cet écrin révèle le micro et ses accessoires dans leurs logements en mousse.

Une mallette de transport pratique et légère.

Premier contact

Première agréable sensation en sortant l’OC16 de son logement. Là encore, le design sobre et son élégance caractérisent ce micro. Le corps de l’OC16 est entièrement métallique et relativement peu épais. L’alliage dont il est fait semble robuste. Une belle finition soignée en noir satiné montre la qualité de détail du produit. Le micro inspire tout de suite confiance. Le logo chromé est en relief, ce qui ajoute une touche d’élégance. Le sélecteur du filtre coupe-bas est de bonne qualité et plutôt facile à actionner.

On peut remarquer l’absence de sélecteur d’atténuation. La grille de protection argentée, fixée sur un cadre métallique, est particulièrement solide. Sa forme et sa taille permettent une manipulation facile. On peut imaginer sa disposition devant certains instruments. Malgré son encombrement relatif, ce micro ne se veut en aucun cas discret, mais au contraire, de part son esthétisme, il est fait pour être vu. Car de toute évidence, le noir et l’argent lui vont particulièrement bien.

Démontage

Le démontage de la grille se fait en retirant deux vis Torx sur la partie supérieure. On sent également le soin apporté à la fabrication. La grille est parfaitement ajustée sur un cadre en métal et vient se placer naturellement sur le corps de l’OC16 à l’aide des deux glissières latérales. On découvre alors cette belle capsule en céramique CRK6 qui est maintenue par trois petites suspensions en caoutchouc. Trois vis Torx maintiennent également le corps de la capsule et les suspensions.

Accessoires

La pince de fixation est composée de deux matières plastiques. La pince en elle-même est faite dans un plastique assez souple afin d’accepter quelques déformations, mais suffisamment rigide pour maintenir solidement le micro. L’ailette permet de réaliser facilement le blocage de l’inclinaison. Sur l’axe du système, une bague crantée vient assurer le maintien dans la position souhaitée sur une révolution totale de 180°.

On retrouve d’ailleurs ce même système de fixation sur la suspension. Cette dernière est faite d’un plastique robuste et le maintien du micro se fait par le serrage d’une bague métallique qui vient écraser un caoutchouc, à la manière d’un presse-étoupe.

La fourniture d’une bonnette en mousse aurait été un petit plus pour ainsi compléter ce kit d’accessoires.

En test

Austrian Audio annonce un OC16 polyvalent, et c’est ce que nous avons essayé de vérifier.