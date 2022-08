Austrian Audio OC16

Ce microphone à grand diaphragme est une combinaison de la capsule brevetée CKR et de l’approche de conception Open Acoustics développée par Austrian Audio, qui élimine les interférences acoustiques. Il est équipé de la capsule céramique CKR6, fabriquée à la main à Vienne. Cette dernière est suspendue dans le micro en trois points élastiques, réduisant les interférences dues aux bruits de structure, et son matériau isolant possède la même masse et les mêmes caractéristiques acoustiques que le laiton utilisé à l’origine. Le OC16 possède un filtre coupe-bas/passe-haut à 40 Hz, et peut tolérer une pression sonore allant jusqu’à 148 dB SPL. Il est livré dans une mallette souple comprenant une suspension élastique en forme d’araignée. ■