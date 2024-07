Sur la plateforme « mon-entreprise.urssaf.fr », l’Urssaf met un simulateur à disposition des créateurs d’entreprise, afin de calculer les estimations de coûts de création selon le choix de la nature de la future activité.

En effet, la première étape pour créer une entreprise est de choisir un statut juridique adapté, car ce dernier déterminera la structure de l’entreprise, ses obligations fiscales et sociales, ainsi que la responsabilité du dirigeant. Ce choix peut directement influencer la rentabilité, la couverture sociale du dirigeant, ses possibilités de financement…

Un assistant virtuel personnalisé, d’utilisation simple, fiable et à jour des obligations légales et fiscales, permettra de choisir le statut le mieux adapté à la situation, après avoir répondu à des questions sur l’entreprise, les objectifs et la situation personnelle. Il sera ensuite possible d’estimer les coûts des formalités administratives obligatoires à la création d’une entreprise via le simulateur.