AUTO-M-ATIQUE

M, de retour sur scène en 2019, se produit seul avec des automates musiciens. La scénographie de Jérémy Bargues prévoit 41 projecteurs automatiques VL10 de Vari-Lite, mis à disposition par MPM. Ils sont positionnés sur deux trackings, avec deux échelles verticales en translation fond de scène vers écran pour jouer sur la profondeur, deux ponts asservis en latéral pour donner en ouverture jusqu’à éclairer les échanges avec le public et au sol pour éclairer les perspectives d’écran. Un VL10 est réservé au contre-jour de l’artiste pour son entrée sur scène et 10 FloodLite UV de Starway font ressortir sa veste rayée noire et blanche, pendant que 26 Nanokolor HD mettent en valeur et font vivre les claps automatiques et la batterie or et plexi. ■