AUTONOMIE GRAND LUXE

Le château de Tilly (Eure) propose quatre espaces luxueux pour l’organisation d’événementiels, de séminaires et de mariages. Prestataire régulier, LS Evénements y a réalisé une mise en valeur du lieu avec des projecteurs Starway. Des LiciaKolor assurent l’éclairage des terrasses et des escaliers, et les EarthKolor, ici installés sur pied, révèlent l’espace de l’orangerie. ■