Fini le papier et le crayon ?

Pour beaucoup de prestataires aujourd’hui, une bonne gestion des parcs est un défi. Ils souffrent souvent d’un manque de suivi du matériel, entraînant parfois pertes ou oublis, et cela ne s’arrête pas là. Mais aujourd’hui, plusieurs entreprises proposent des solutions tout-en-un, permettant, grâce à de nombreux outils, de gérer au mieux son parc et de gagner en efficacité : inventaire, logistique, maintenance, organisation des équipes, tout y est.

Les parcs de matériel aujourd’hui

La logistique d’un parc de matériel est confrontée à de nombreux défis. L’un des premiers est la gestion de son inventaire, parfois un véritable casse-tête quand le matériel y est hétérogène, composé de nombreux équipements accumulés au fil des années. Différentes marques, modèles, normes ou générations technologiques coexistent, rendant la classification, l’interopérabilité et la maintenance bien plus complexes.

Dans ce contexte, il devient difficile d’avoir une vision claire et exhaustive de son parc. Certains équipements se retrouvent sous-utilisés, faute d’identification, et prennent la poussière dans un coin du hangar. D’autres, en revanche, sont sursollicités donc peu disponibles, et risquent une usure prématurée. La maintenance est alors effectuée de manière réactive, une fois la panne survenue, plutôt que de façon préventive, ce qui engendre des arrêts imprévus et des coûts supplémentaires.

L’une des solutions disponibles aujourd’hui, et qui devient indispensable pour de grandes structures, est le logiciel de gestion de parc, aussi appelé AMS pour Asset Management Systems.

Les contraintes environnementales et réglementaires viennent également alourdir la gestion. Traçabilité, conformité, recyclage ou efficacité énergétique sont autant de critères désormais incontournables, qui imposent des processus rigoureux et documentés.

Ces défis combinés freinent l’efficacité, la rentabilité et la durabilité de nombreux parcs matériels. Pour certains gestionnaires, toutes ces problématiques se conjuguent, rendant la tâche particulièrement ardue sans outils adaptés ou modernisation des pratiques.

Digitalisation et automatisation de la gestion de parc

Ces outils permettent de centraliser, organiser, suivre et optimiser l’ensemble des ressources matérielles d’une organisation. Du simple inventaire aux opérations de maintenance, en passant par la planification des prêts ou la traçabilité logistique, les AMS offrent une vision globale et dynamique du cycle de vie des équipements. Grâce à eux, les entreprises gagnent en efficacité, réduisent les pertes, anticipent les besoins et prennent des décisions plus éclairées.

Quelques AMS présents aujourd’hui sur le marché : Current RMS, basé sur le cloud, qui facilite la coordination des locations et des stocks en temps réel. Flex Rental Solutions offre des outils puissants pour la gestion de tournées et de grands projets techniques. Et enfin EasyJob, très répandu en France, propose une approche ERP complète avec des modules personnalisables.

Mais que contiennent réellement ces AMS et concrètement, en quoi cela améliore le travail des gestionnaires de parc AV ? C’est ce que nous avons essayé de comprendre en échangeant avec Coraline Cascailh, qui s’assure du succès du déploiement de l’outil Rentman, un autre AMS aujourd’hui largement déployé dans plusieurs structures majeures.