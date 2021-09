AVEC CARMEN, CRÉEZ L’ACOUSTIQUE DE SALLE QUE VOUS SOUHAITEZ

Installé au Grimaldi Forum de Monaco, le système de simulation acoustique conçu par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) met ici en œuvre 31 haut-parleurs et 32 microphones, contrôlés par une unité de traitement. Vingt ans après son installation, il était utile de changer les processeurs. Le choix s’est porté vers des BSS Soundweb London : quatre processeurs Blu-160 gèrent l’ensemble des traitements, une interface Blu-Dan offre la connexion Dante aux entrées pour chacun des haut-parleurs, une Blu-USB permet la connexion à un ordinateur pour les signaux de mesures et deux interfaces Blu-10 assurent mise en service du système et rappel des différents types de salles désirés. ■