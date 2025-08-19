L’Avid Venue E6LX-256 est un processeur audionumérique haute performance conçu pour les productions live exigeantes. Intégrée à la plateforme Venue S6L, elle gère 256 entrées, 192 bus de mixage + LCR et une matrice 64 x 64, idéale pour des concerts, du théâtre et des événements. Avec un moteur DSP HDX-192, elle supporte jusqu’à 400 plug-ins AAX DSP 64 bits, garantissant une faible latence et une compensation automatique des délais. Elle dispose de deux cartes Ethernet AVB-192 pour une connectivité redondante. Robuste (format 5U), elle est compatible avec Venue 8.0 et dispose de fonctions avancées comme AutoMix et Virtual Sound Check.