AVID TECHNOLOGY INC nomme ARBITER France comme Distributeur

Arbiter France, division du groupe CSI audiovisuel, spécialiste de la distribution technologique sur le marché de l’audio, de la lumière et de la vidéo professionnel, est fier d’annoncer son partenariat avec AVID, fabricant de solutions audio et vidéo pour l’industrie des médias et du divertissement. Dans le cadre de ce partenariat, Arbiter France se concentrera sur la gamme Live Sound d’AVID en complément des marques Austrian Audio, Craneborne Audio, Dynaudio, Gemini, Hollyland, Pequod Acoustics, Rme And Tascam.

« Nous sommes ravis de nous associer à AVID pour proposer leurs solutions de classe mondiale aux marchés français, européen, britannique et suisse », a déclaré Phillipe Renan, directeur du groupe CSI audiovisuel. « Cette nomination s’inscrit parfaitement dans notre engagement à fournir les technologies les plus récentes et les plus avancées. Les solutions de pointe d’AVID et le support client de premier plan, complétés par nos propres ressources techniques, commerciales et de formation, constituent une proposition de valeur convaincante pour nos partenaires qui exigent le plus haut niveau de produit et de service. »

Jacques Di Giovanni d’AVID, s’est montré très enthousiaste à propos de cette nomination, déclarant que pour AVID « le marché du son « live » est porteur et continue de croître. Le partenariat avec CSI audiovisuel était un choix naturel et, en tant que distributeur bien établi dans ce domaine, il permet à Avid d’atteindre un public plus large. Cette annonce arrive à un moment passionnant pour les deux sociétés, et nous nous réjouissons tous deux de travailler en étroite collaboration. »

Pour plus d’informations sur les solutions AVID Live Sound, veuillez contacter ARBITER FRANCE au

+33 (0) 820 230 007, www.arbiterfrance.com