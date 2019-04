AVID VENUE S6L-16C

Cette surface de contrôle s’ajoute à la gamme S6L destinée au mixage live. La S6L-16C est la plus compacte de la série, sans renoncer à la puissance de traitement de la gamme S6L. Proposant 16 faders et 32 boutons assignables, elle se destine à l’événementiel et à toute prestation où l’espace disponible pour la régie est limité.

A noter également que l’application gratuite Avid Venue I Function Pad iOS permet un contrôle à distance de multiples commandes sur votre smart bidule, via une interface utilisateur personnalisable. On peut rappeler ses scènes, jouer des pistes de ProTools et bien d’autres choses. Il est possible de connecter plusieurs appareils iOS simultanément à une même surface. ■