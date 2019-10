AVIS : LES JOURNÉES TECHNIQUES DU GRAND EST 2019

Cette 4e édition des journées techniques, organisée sur proposition du réseau des parcs scéniques publics du Grand Est du 4 au 15 novembre, sera consacrée à l’environnement des techniques de la scène. Ouverte à tous les professionnels qui travaillent dans la culture et qui organisent des manifestations culturelles, l’événement se déroulera cette année autour du thème de la sécurité des manifestations dans un lieu temporaire ou comment s’approprier les normes de sécurité liées à l’organisation d’une manifestation culturelle dans un lieu éphémère.

Les rencontres où seront abordées les différentes thématiques se tiendront dans divers lieux de la région. Les grands sujets proposées :

le cadre réglementaire et le contexte général, la préparation du projet, l’aménagement du site et l’accueil du public seront exposés de façon détaillée. Xavier Burgy, consultant en prévention des risques et sécurité des spectacles à l’Apave, et Marc Jacquemond, directeur du pôle Techniques de la scène à l’Agence culturelle Grand Est en seront les intervenants. ■

À NOTER !

Deux événements organisés chez nos amis du Grand Est Festivals : Vous avez dit durable ? Rencontre professionnelle, le vendredi 11 octobre, pendant le festival Nancy Jazz Pulsations, partenaire de l’opération. Penser son activité dans le spectacle vivant Rencontre professionnelle, le mardi 19 novembre, au Manège, scène nationale de Reims, partenaire de l’opération, en coordination avec la Drac Grand Est

http://formations.culturegrandest.fr/fr/culture-et-territoires/organiser-une-manifestation-culturelle-dans-un-lieu-temporaire