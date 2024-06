L’interface audio de poche signée Shure

Évolution du X2U, Shure présente l’interface audionumérique MVX2U. Cette interface audio USB de poche pourrait ressembler à l’un de ces gadgets séduisants sur le papier et qui, une fois acheté, serait décevant au point de sombrer dans l’oubli au fin fond d’un tiroir. Eh bien il n’en est rien ! Shure a su concentrer qualité et robustesse dans cette petite interface numérique qui tient dans la main. Et si nous la découvrions ensemble ?

Présentation générale

Le packaging est soigné et laisse découvrir la MVX2U, ainsi qu’un câble USB-C. Ce type de matériel de part sa petite taille est forcément susceptible de tomber facilement. Donc un boîtier entièrement métallique est plutôt rassurant en termes de résistance aux chocs et aucune partie de l’interface ne semble présenter de zone de faiblesse. Il y a deux connecteurs placés à l’extrémité de la MVX2U, un USB-C et un connecteur casque en jack 3,5 mm. Au centre de cette zone, un témoin lumineux rouge indique la présence de l’alimentation fantôme. La deuxième LED, tricolore, est située à l’opposé de la connectique, vers l’XLR, permettant ainsi à l’utilisateur de contrôler son état (vert = prêt ; ambre = erreur et rouge = mute). Le verrouillage du connecteur XLR garantit la bonne fixation au micro.

La MVX2U dans son écrin

Installation de l’application

La première des actions à réaliser est d’installer l’application ShurePlus Motiv. Un mode d’emploi complet est accessible en scannant le data matrix qui se trouve au dos du Quick Start Guide présent dans la boîte. Un lien dans le document vous permettra de télécharger l’application sans difficulté. Après quelques formalités et 253 Mo de téléchargement, vous aurez accès à tous les réglages de l’interface. Évidemment, pas de grosse configuration nécessaire, mais des O.S recommandés comme pour Mac l’OS 10.15 à 13 ou un Windows 10, et quel que soit cet O.S, 64 bits, 2 GB de RAM minimum et 500 Mo d’espace disque disponible.

Windows, dans le cadre de ce test, identifie la MVX2U comme périphérique audio. Vous la retrouverez dans les paramètres Son situé dans Matériel et Audio du panneau de configuration.

Utilisation de ShurePlus Motiv

La page principale vous donne accès à deux onglets. Le premier, Niveau Auto, est affiché par défaut. Les réglages principaux sont disponibles par des sélections basiques. Un sélecteur deux positions pour la distance par rapport au micro, un réglage d’égalisation trois positions, trois positions également pour le réglage du gain, l’activation de l’alimentation fantôme, le Mute et un mélangeur pour la sortie casque, micro et sortie audio de l’ordinateur. L’autre onglet Manuel donne accès à toutes ces fonctions, avec plus de finesse. Vous trouverez donc en plus un limiteur, un compresseur à quatre paramètres et un filtre passe-haut trois positions (désactivé, 75 et 150 Hz). L’EQ dans ce mode, devient réglable de -6 à +6 dB et cela pour quatre bandes (100, 250, 1 k, 4 k et 10 kHz). Le gain quant à lui est ajustable sur une plage de 0 à 60 dB par pas de 0,5 dB.

Et cela fait vraiment la différence !

« Test, test ! »

Le micro auquel on penserait connecter cette petite interface pourrait-être le SM7B. Mais n’ayant pas ce dernier sous la main, je prends le non moins célèbre RE-20 de chez Electro-Voice. Précisons qu’un des avantages de cette petite interface est de la connecter aussi bien à un micro dynamique, qu’à un micro statique.