AVOLITES DIAMOND 9

Ce pupitre lumière et vidéo contrôle 32 univers DMX. Il est doté de trois écrans tactiles 15,6”, 30 faders motorisés, 60 rotatifs et 180 playback. On notera aussi trois écrans de prévisualisation via Synergy, un dédié à l’Attribute Editor et 10 rotatifs assignables et cliquables. Le D9 comporte cinq roues rétro-éclairées et une de dimmer, avec un écran LCD dédié et un écran de 7” pour visualiser et accéder aux paramètres. A l’arrière, huit XLR cinq broches femelles les sorties DMX. Pour le réseau, un switch Ethernet 4x1GBE, un réseau Ethernet 1GBE et un connecteur LC quad opticalCon 1GBE. Des connecteurs HDMI et USB permettent l’ajout de deux écrans tactiles externes. Le D9 a une entrée/sortie LTC et une sortie audio. Pour les triggers externes, en plus du DMX-in, il possède trois connecteurs MIDI, un GPIO quatre entrées/quatre sorties, une entrée audio et une entrée jack 1/4” pour une pédale. Le Diamond 9 existe en modèles D9-330 et D9-215. ■