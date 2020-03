AVOLITES SUR LA TOURNÉE « BEST OF 80 »

La tournée « Best of 80 » a débuté le samedi 25 janvier au Dôme de Paris – Palais des sports et se poursuit dans toute la France. L’éclairagiste Stéphane Vélard a utilisé la console Sapphire Touch d’Avolites (fournie par MPM Audiolight) pour concevoir le design de la tournée. « La Sapphire Touch était une évidence, déclare-t-il. Je suis de l’ancienne école, Pour moi, l’éclairagiste est un musicien de plus. » Le concert est en live, l’éclairagiste joue donc avec la console telle un instrument de musique et adapte ainsi les lumières et les couleurs en fonction de l’artiste, de son univers et du rythme de la musique. ■