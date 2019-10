AXILUM RAVIVE LE DÉFILÉ DE MODE AU PRINTEMPS

A l’occasion du défilé de mode du magasin Printemps Vélizy 2, 36 luminaires LED Well Fit de Chauvet Professional ont été fournis par la société Axilum, alimentés par batterie et contrôlés par Wi-Fi. Bon nombre de ces unités ont été utilisées pour éclairer les écrans, tandis que d’autres, placées près du podium, ont été positionnés à plat sur la piste du défilé et sur les côtés afin de créer un rendu de lumière croisée. Un rôle plutôt inhabituel, puisqu’ils sont davantage utilisés pour diriger leurs faisceaux lumineux vers le ciel et donner vie aux colonnes, arcs, murs et autres éléments architecturaux. ■