Les moniteurs de studio actifs Ayra Pro de RCF sont disponibles en trois modèles 5, 6 et 8, en fonction des tailles respectives de leurs woofers. Ils sont tous équipés d’un tweeter 1” à dôme souple refroidi par un ferrofluide et de woofers en fibre composite, amplification classe D respective de 75 + 25 W, 80 + 40 W et 100 + 40 W. ■