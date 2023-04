Ayrton accompagne les festivals suisses

Après les restrictions dues à la pandémie, Ayrton s’est associé à certaines sociétés de location suisses pour soutenir les festivals à travers le pays et présenter ses derniers systèmes. Assurant l’installation, la société Stagelight AG Showtechnik a fourni les solutions Ayrton au plus grand festival hip-hop d’Europe à Frauenfeld, au festival Gurten Open Air à Berne et au Stars in Town de Schaffhausen en juillet et août. Stagelight AG Showtechnik a utilisé le même ensemble d’équipements d’Ayrton pour chaque festival : 16 x Zonda 9 FX ; 16 x Cobra et 4 x Domino LT avec chaque luminaire ajoutant ses propres configurations aux scènes.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp