Ayrton au PLASA 2023

Parmi les produits présentés se trouve le Argo 6, un projecteur polyvalent et offrant une protection totale contre les intempéries, il est disponible en version wash ou FX (photo), équipé de 19 LEDs de 40 W RVB+B pour un flux lumineux de

13 000 lm, avec un zoom de 4° à 56°. Argo 6 FX est doté d’une rotation continue du pan et du tilt, tandis que la version wash offre un contrôle individuel des LEDs et une bibliothèque d’effets. Egalement présenté, le Rivale Profile, un projecteur léger et polyvalent qui offre un faisceau de 4° avec un flux lumineux de27 500 lm. I l est doté d’un système de mélange des couleurs CMJ, et de diverses fonctionnalités telles que des gobos rotatifs, des couteaux, un iris, et des prismes rotatifs.