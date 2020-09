AYRTON DOMINO, LONGUE PORTÉE IP65

Destiné aux événements se dérou-lant dans les stades, et dérivé du mo-dèle Perseo, le Domino délivre, avec sa source de 1 000 W de LED, pas moins de 51 000 lm. Le Domino combine l’optique et les ressources de l’Huracán-X avec les possibilités du Khamsin, le tout dans un coffret IP65, résistant au chaud comme au froid, à la poussière, à l’eau et à l’air marin. Son zoom à 13 lentilles s’étend de 6 à 60°. Doté d’une multitude d’outils pour sculpter et colorer la lumière (CMY, CTO, roue de cou-leurs, volets, iris, frosts, prismes, effets…), il propose un IRC supérieur à 90. Il affiche 52 kg sur la balance et est d’ores et déjà disponible. ■