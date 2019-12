AYRTON KARIF-LT – 300 W

Ce luminaire beam spot est destiné aux applications longue distance. Il offre un rapport de zoom de 14:1 et une plage d’utilisation de

3 à 45°, un flux global de 13 000 lumens et un éclairement de 140 000 lux à 5 m. Il est pourvu d’un système de mélange de couleurs CMJ et d’une roue de 17 couleurs complémentaires. La section images est dotée d’une roue de huit gobos rotatifs interchangeables et d’une roue de 33 gobos fixes. Il propose une roue d’effets monochromatique en verre à positionnement multiple et une section d’effets prismatiques composé de deux roues de trois primes rotatifs combinables associée à un faisceau ultra-intensif pour la réalisation d’effets. ■