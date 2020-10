AYRTON KARIF-LT, OBJECTIF LONGUE PORTÉE

Ce projecteur ultra-com-pact de 300 W de LEDs est un beam spot desti-né aux longues portées (LT, pour « long throw »). Sa large lentille frontale de 168 mm fait partie d’un système optique zoom assurant un ratio de 17:1, soit une variation de l’angle du faisceau de 2,8 à 47°. La température de lumière de la source, calée sur 8 500 K, donne une projection vive et intense. Le Karif-LT intègre les solutions de génération de couleurs CMJ et CTO, ainsi que des roues de couleur et 39 gobos fixes. Roue d’effets, prismes, frosts et animation, intégrés dans le projecteur, donnent aussi à ce luminaire la possibilité de l’intégrer à des projets très créatifs. ■