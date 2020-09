AYRTON KHAMSIN-S EN TOURNÉE AVEC MIKA

Près de 120 projecteurs Ayrton Khamsis-S ont été utilisés par le designer lumière Vince Foster sur la tournée de Mika, My Name Is Michael Holbrook. C’est la première fois qu’il utilisait un projecteur à LEDs comme source principale. « J’ai toujours pensé que la LED n’était pas assez lumineuse pour un spectacle de type arena, mais le Khamsin-S d’Ayrton prouve que cette technologie est maintenant arrivée à maturité. » Vince Foster a apprécié le silence de la machine et a utilisé le plein potentiel du module de couleur du Khamsin-S pour créer les ambiances très saturées de ce spectacle. ■