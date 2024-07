Kyalami s’inspire du MagicDot. Conçu pour les effets graphiques architecturaux, c’est un luminaire ultra-compact. Ses performances reposent sur son design unique. Son empreinte cylindrique minimaliste permet d’installer plusieurs luminaires à quelques centimètres les uns des autres. La sphère de 265 mm intègre le module laser de 100 W, le système de refroidissement et l’optique. La lentille frontale de 126 mm positionnée dans la continuité de la sphère confère une signature visuelle unique. Kyalami délivre 400 000 lux à 10 m. La section couleur comprend un système de mélange CMJ et une roue chromatique à accès instantané, avec cinq filtres correcteurs et 17 filtres de couleurs complémentaires.