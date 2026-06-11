Conçu sur la base du MagicDot Neo, MagicBlade Neo dispose de cinq têtes mobiles contrôlables indépendamment et d’une géométrie garantissant un alignement précis de plusieurs unités pour des lignes continues et matrices. Les cinq sources LEDs RVBL de 120 W sont associées à une optique haute efficacité de 100 mm. Le système optique haute résolution à zoom 10:1 garantit une transition fluide entre les modes Beam et Wash, et offre une plage de zoom étendue de 3° à 30°. Chaque lentille est dotée d’un anneau LiquidEffect comportant 60 pixels individuels sur sa périphérie, permettant la création d’effets graphiques complexes. IP65, le MagicBlade Neo est conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.