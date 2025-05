Inspiré de son aîné MagicDot, présent depuis 2015, ce modèle Néo exploite les opportunités offertes par les sources LEDs actuelles, plus compactes et polyvalentes. Équipé d’une source 120 W RVB-L associé à un zoom optique 11:1 de 3 à 33°, le MagicDot Neo passe du beam au wash en continu. MagicBlade Neo est quant à lui une association de cinq MagicDot Neo disposant d’un Pan-Tilt continu et librement configurable, produisant des effets organiques originaux. Les deux Neo sont adaptés à un usage extérieur comme intérieur.