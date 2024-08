Adaptée à l’éclairage de scène, cette source LED offre l’avantage d’une meilleure intégration dans l’espace colorimétrique et facilite la reproduction des couleurs. Le Nando 502 Wash est équipé de 12 sources LED 40 W avec une synthèse additive de couleurs RVB-L et d’un système optique propriétaire constitué d’un cluster de 210 mm en PMMA. Celui-ci fonctionne en combinaison avec 12 guides de lumière en verre avec une surface de sortie constituée d’une microstructure optique. Avec un IRC supérieur à 86, il peut atteindre un flux lumineux de 10 000 lumens et offrir un mélange parfaitement homogène de couleurs pastel ou saturées.