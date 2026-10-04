Le D50 offre stabilité RF, autonoAyrton dévoile le RawBeam 350, un projecteur automatisé compact à source laser à conversion par phosphore. Reprenant les dimensions du Diablo, il délivre un éclairement de plus de 1 340 000 lux à 10 m grâce à une lentille frontale de 160 mm et un système optique à 13 lentilles offrant un zoom 40:1 (de 1,1° à 45°).
Le RawBeam 350 embarque un mélange de couleurs CMJ, un CTO progressif, une roue de 15 couleurs, un module d’animation RVB-CMJ, ainsi que 10 gobos rotatifs en quartz, 25 gobos fixes, une roue d’animation, deux jeux de trois prismes rotatifs combinables et deux filtres Frost. Certifié IP65, il est conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur et affiche une masse de 25,4 kg.
Ayrton RawBeam 350
Le D50 offre stabilité RF, autonoAyrton dévoile le RawBeam 350, un projecteur automatisé compact à source laser à conversion par phosphore. Reprenant les dimensions du Diablo, il délivre un éclairement de plus de 1 340 000 lux à 10 m grâce à une lentille frontale de 160 mm et un système optique à 13 lentilles offrant un zoom 40:1 (de 1,1° à 45°).
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